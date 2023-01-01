Tribals.io, tarayıcı için birinci şahıs çok oyunculu bir hayatta kalma oyunudur. Araziyi keşfedin, arkadaşlarınızla klanlar kurun ve üslere baskın yapın.

Web Sitesi: tribals.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tribals.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.