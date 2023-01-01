Ships 3D, çok oyunculu bir yelkenli gemi simülatörüdür. Oyun, denizciyi kontrol ettiğiniz ve geminin etrafında hareket ettiğiniz 'birinci şahıs' modunda oynanır; dümen, yelkenler ve toplarla etkileşime giriyor. Puan kazanmak için düşman gemilerini batırın.

Web Sitesi: yp3d.com

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