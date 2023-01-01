Battleboats.io'da mavi gemileri batırın! Bu çok oyunculu oyun ölümcül sularda yüzmenizi sağlar. Saldırmadan önce mayın ve cephane sandıklarının üzerinden geçebilirsiniz. Ardından en yakın düşman gemisini hedefleyin. Bombaları havaya uçurmak için üslere doğru yönlendirin!

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