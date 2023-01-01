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Like a King

Like a King

poki.com

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Like a King, LAK Games tarafından oluşturulan bir kule savunma ve deste oluşturma oyunudur. Kart koleksiyonunuzdaki birimleri kullanarak ve birleştirerek diğer krallarla savaşmak zorunda olan bir kralsınız. Her kart, savaş alanında kullanabileceğiniz benzersiz bir birimdir. Bazıları düşmana saldırır, bazıları ise altın çıkarır ve hatta düşman birimine tuzaklar kurar. Görevleri tamamlayın, güçlü bir deste oluşturun ve en önemlisi ayakta kalan tek gerçek kral olmak için akıllıca stratejiler belirleyin! Bir birim oluşturmak için boş kareye dokunun. Birlikten saldırmak istediğiniz düşman birliğine bir çizgi çizin. Taktiklerinizi gözden geçirin ve birimleriniz yok edilmeden önce tüm düşman birimlerini yok edin. Like a King, LAK Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Panda: Bubble Shooter

Web Sitesi: poki.com

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