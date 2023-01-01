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Viking Village

Viking Village

poki.com

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Viking Village, köylerinizi gece istilalarına karşı inşa etmek ve savunmaktan sorumlu olduğunuz bir strateji oyunudur. Hayatta kalmak için kaynakları toplayın, ordular inşa edin, stratejik konumlarda okçu kuleleri kurun ve yakın dövüş Viking savaşçılarını doğrudan kontrol edin. Kazanmak için birimlerinizin düşman köylerine saldırmasını ve köy ateşlerini yok etmesini sağlamanız gerekir. Savunmanıza eklemek için güçlü barbarları ve ejderhaları yakalayabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz benzersiz yeteneklere sahip birçok kahraman ve evcil hayvan var. Hatta ekstra saldırı gücüne ihtiyacınız varsa geyiği doğrudan kontrol edebilirsiniz! Viking Village'da kaç gün hayatta kalabilirsiniz? Viking Village, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Limitless LLC tarafından yaratılmıştır. Poki'de bir oyun daha var: Apple Knight! Her iki oyunu da App Store ve Play Store'da bulabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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