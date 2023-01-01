Apple Knight: Fight, benzersiz silahlarla dolu çok platformlu bir arenada başka bir şövalyeye karşı savaştığınız 2 oyunculu bir aksiyon platform oyunudur. Yapay zekaya karşı savaşmak için Tek Oyunculu modunu veya bir arkadaşınızla maç yapmak istiyorsanız Oyuncuya Karşı Oyuncu modunu oynayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, düşmanınızın sağlık çubuğunu her ne şekilde olursa olsun tüketmek. Büyük bir hasar vermek üzere düşmanınıza doğru fırlatmak için topu doğru zamanda vurun. Menzilli ve mermilerden hoşlanmıyorsanız, doğrudan yakın dövüşe gidebilir ve güvenilir kılıcınızla saldırabilir veya sihirbazın düşürdüğü ganimeti alıp kullanmayı deneyebilirsiniz. Karşılaştığınız her şövalyeyle toplar, kılıçlar, patlayıcılar, özel güçlendiriciler ve en önemlisi elmalar kullanarak dövüşmeye hazır mısınız? Apple Knight: Fight, Limitless LLC tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer macera oyunlarını oynayın: Apple Knight, Apple Knight: Mini Dungeons ve Viking Village. Apple Knight: Fight'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Apple Knight: Fight, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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