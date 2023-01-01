WebCatalog
Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Apple Knight: Fight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Apple Knight: Fight, benzersiz silahlarla dolu çok platformlu bir arenada başka bir şövalyeye karşı savaştığınız 2 oyunculu bir aksiyon platform oyunudur. Yapay zekaya karşı savaşmak için Tek Oyunculu modunu veya bir arkadaşınızla maç yapmak istiyorsanız Oyuncuya Karşı Oyuncu modunu oynayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, düşmanınızın sağlık çubuğunu her ne şekilde olursa olsun tüketmek. Büyük bir hasar vermek üzere düşmanınıza doğru fırlatmak için topu doğru zamanda vurun. Menzilli ve mermilerden hoşlanmıyorsanız, doğrudan yakın dövüşe gidebilir ve güvenilir kılıcınızla saldırabilir veya sihirbazın düşürdüğü ganimeti alıp kullanmayı deneyebilirsiniz. Karşılaştığınız her şövalyeyle toplar, kılıçlar, patlayıcılar, özel güçlendiriciler ve en önemlisi elmalar kullanarak dövüşmeye hazır mısınız? Apple Knight: Fight, Limitless LLC tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer macera oyunlarını oynayın: Apple Knight, Apple Knight: Mini Dungeons ve Viking Village. Apple Knight: Fight'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Apple Knight: Fight, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apple Knight: Fight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Apple Knight

Apple Knight

poki.com

Apple Knight: Mini Dungeons

Apple Knight: Mini Dungeons

poki.com

Viking Village

Viking Village

poki.com

Battle Wheels

Battle Wheels

poki.com

Bearsus

Bearsus

poki.com

Grab The Apple

Grab The Apple

poki.com

EvoWars.io

EvoWars.io

evowars.io

Vectaria.io

Vectaria.io

poki.com

Tiny Dangerous Dungeons

Tiny Dangerous Dungeons

poki.com

Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Buddies

poki.com

Foosball

Foosball

poki.com

Heads Arena: Euro Soccer

Heads Arena: Euro Soccer

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası