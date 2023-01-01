Bearsus, çeşitli dövüş alanlarında diğer ayılara karşı mücadele eden kavgacı bir ayı olarak oynadığınız bir aksiyon oyunudur. Klasik, dayanılmaz derecede basit iki düğmeli kontrol şeması sayesinde kolaylıkla savaşın! Karıştır ve eşleştir hareketlerine sahip 8 oynanabilir güreş ayısı arasından seçim yapın, böylece kendi benzersiz tarzınızı oluşturabilirsiniz. Pençelerinizi keskinleştirin ve 5 boz ayıya karşı oynayacağınız ve yeni dövüşçülerin ve renkli paletlerin kilidini açacağınız Arcade Moduna atlayın. Ayrıca 2 Oyunculu Modda bir furrend'e karşı da oynayabilirsiniz. Daha da büyük bir mücadele istiyorsanız sağlığınızın önceki turdan aktarıldığı Sonsuz Modu da deneyebilirsiniz. Ayı ellerini kullanarak ormanın şampiyonu olacak kadar güçlü müsün?Bearsus, 2022 yılında ARF Games tarafından geliştirildi. Bu onların Poki'deki ilk oyunudur!Bearsus'u Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Bearsus bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda oynanabilir. telefon ve tablet gibi cihazlar.

Web Sitesi: poki.com

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