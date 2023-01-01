WebCatalog
Deer Simulator

Deer Simulator

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deer Simulator çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

On puanlık bir geyik ya da hızlı hareket eden bir geyik olarak ormanda dolaşmanın nasıl bir şey olacağını hiç merak ettiniz mi? Dünyayı bir geyik gibi dolaştığınız bir oyun olan Deer Simulator'da boynuzlarınızı gösterin. Ne yazık ki ayılara, kurtlara ve avcılara karşı dikkatli olmalısınız, ancak aynı zamanda bir eş bulabilir, bir geyik ailesi kurabilir ve yavrularınız için ormanı güzelleştirebilirsiniz. Yeşil yaprakları çiğneyerek kendinizi ve ailenizi güçlendirin. Gerçek dünyada 60'tan fazla geyik türü vardır ve bunların birçoğu bu oyunda temsil edilmektedir. Özelleştirmeler için para kazanmak amacıyla çılgın zorlukları tamamlayın. Eşsiz işaretlerle geyiğinizi istediğiniz kadar güzel yapın.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deer Simulator ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Panda Simulator 3D

Panda Simulator 3D

poki.com

Tiger Simulator 3D

Tiger Simulator 3D

poki.com

Fox Simulator 3D

Fox Simulator 3D

poki.com

Cooking Fast Halloween

Cooking Fast Halloween

poki.com

A Pretty Odd Bunny

A Pretty Odd Bunny

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Dog Simulator 3D

Dog Simulator 3D

poki.com

Rodeo Stampede Tundra

Rodeo Stampede Tundra

poki.com

Horse Simulator 3D

Horse Simulator 3D

poki.com

Marble Run 2D

Marble Run 2D

poki.com

Twirl

Twirl

poki.com

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası