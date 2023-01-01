On puanlık bir geyik ya da hızlı hareket eden bir geyik olarak ormanda dolaşmanın nasıl bir şey olacağını hiç merak ettiniz mi? Dünyayı bir geyik gibi dolaştığınız bir oyun olan Deer Simulator'da boynuzlarınızı gösterin. Ne yazık ki ayılara, kurtlara ve avcılara karşı dikkatli olmalısınız, ancak aynı zamanda bir eş bulabilir, bir geyik ailesi kurabilir ve yavrularınız için ormanı güzelleştirebilirsiniz. Yeşil yaprakları çiğneyerek kendinizi ve ailenizi güçlendirin. Gerçek dünyada 60'tan fazla geyik türü vardır ve bunların birçoğu bu oyunda temsil edilmektedir. Özelleştirmeler için para kazanmak amacıyla çılgın zorlukları tamamlayın. Eşsiz işaretlerle geyiğinizi istediğiniz kadar güzel yapın.

Web Sitesi: poki.com

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