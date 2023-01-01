Idle Zoo Safari Rescue, büyüleyici Safari hayvanlarıyla dolu kendi hayvanat bahçenizi yönetebileceğiniz boş bir oyundur! Bir fil ile başlayın, papağanlar, kurtlar, ayılar dahil çok çeşitli hayvanların ve gizemli Afrika Safarilerinden gelen diğer inanılmaz sürprizlerin kilidini açacaksınız. Hayvanlarınızın yeteneklerini geliştirin ve onları iyi beslemeye devam edin. Ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar çok kazanırsınız! En iyisi ne biliyor musun? Daha fazla yeşil güç elde etmek için hayvanlarınızı bile serbest bırakabilirsiniz, böylece daha fazla yükseltmenin kilidini açabilirsiniz! Safarilerin vahşi dünyasına dalmaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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