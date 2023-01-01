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Idle Farming Business

Idle Farming Business

poki.com

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Idle Farming Business, kendi çiftliğinizi kurmak için sevimli bir arazinin kontrolünü elinize aldığınız boşta oynanan bir oyundur! İşinizi büyütmeniz ve genişletmeniz için tonlarca farklı sebze var! Basit patates ve havuçlardan daha ilginç turp ve pancarlara kadar. Hatta kendi çilek tarlanızı bile alıyorsunuz! Çiftliği biraz doldurmaya başladığınızda, bonus çarpanı kazanmak ve bir sonraki partiden daha da fazla para kazanmak için tüm mahsullerinizi hasat edebilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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