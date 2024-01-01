Farm Battles

Farm Battles

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Çiftlik Savaşlarında mahsullerle çatışmanın zamanı geldi! Bu 1v1 savaş oyununda rakibinden daha fazla para kazanması gereken bir çiftçi olarak oynuyorsunuz. Öncelikle toprağı hazır hale getirmek için işlemeniz gerekecek ve ardından ürünlerinizi ekebilirsiniz. Zaman geçtikçe, para karşılığında satabileceğiniz hasadınız büyüyecek! 3 dakika içinde en çok parayı kim kazanırsa kazanır! Rakibiniz kazanıyor gibi mi görünüyor? Bazı güçlendirmeler satın almak için çiftlik evini ziyaret edin! Rakibinizin ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için diğer çiftliğe fırtına ve yağmur gönderebilirsiniz! Var olan en hızlı çiftçi olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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