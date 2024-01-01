Build Land, kendi ada cennetinizin efendisi olduğunuz bir boşta kalma/yönetim oyunudur! Sıfırdan başlayın ve alanınızı genişletmek için kaynakları toplarken, ağaçları keserken, taşları çıkarırken ve tahtalar ve tuğlalar üretirken adanızın gelişmesini izleyin. Daha değerli paralar kazanmak için kulenizi savunun ve canavarları alt edin. Yeterli kaynağı topladıktan sonra yeni adaları keşfetmek ve imparatorluğunuzu daha da genişletmek için yelken açın! Bu heyecan verici macerada kaç tane arazi inşa edebilirsiniz?

Web Sitesi: poki.com

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