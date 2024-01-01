Build Land

Build Land

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Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Build Land çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Build Land, kendi ada cennetinizin efendisi olduğunuz bir boşta kalma/yönetim oyunudur! Sıfırdan başlayın ve alanınızı genişletmek için kaynakları toplarken, ağaçları keserken, taşları çıkarırken ve tahtalar ve tuğlalar üretirken adanızın gelişmesini izleyin. Daha değerli paralar kazanmak için kulenizi savunun ve canavarları alt edin. Yeterli kaynağı topladıktan sonra yeni adaları keşfetmek ve imparatorluğunuzu daha da genişletmek için yelken açın! Bu heyecan verici macerada kaç tane arazi inşa edebilirsiniz?

Web Sitesi: poki.com

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