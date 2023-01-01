Castle Defender Saga, düşman üssü sizi yenmeden önce onları yenmeniz gereken bir savaş simülasyon oyunudur! Kulenizi yükseltin, ekstra okçular ekleyin ve rakibinize karşı üstünlük kazanmak için güçlendirmeleri kullanın. Düşmana karşı koymak ve zaferi eve getirmek için ordunuzu stratejik olarak gönderin! En iyi Castle Defender olabilir misiniz? Farenizi kullanarak yükseltme yapın, satın alın ve düşmanlarınızı yenmek için düşmanları gönderin! Castle Defender Saga, MarketJS tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer sıradan oyunlara göz atın: Idle Mining Empire, Stupid Zombies ve Ludo Hero!

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