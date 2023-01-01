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Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Buddies

poki.com

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Castle Fight With Friends, birbirinizin kalelerini ve ordusunu vurduğunuz çevrimiçi bir rakibe karşı savaşmanıza olanak tanıyan çok oyunculu bir oyundur. Kalenizin önünde ekranın en sol ve en sağ noktaları arasında sürekli salınan bir top bulunmaktadır. Göreviniz, doğru zamanda topu ateşleyerek gelen düşman ordularını vurmak. Askerler karşı kaleye geçer geçmez otomatik olarak saldırmaya başlarlar; bu yüzden kaleyi geçmeden önce onları durdurmak için elinizden geleni yapın. Gerçek düşmanlara karşı çevrimiçi oynayın veya kendi özel odanızı yaratın ve arkadaşlarınızı davet edin! Bir top güllesine ateş etmek için boşluk çubuğunu veya sol fare tıklamasını kullanın. Mobil bir cihaz kullanıyorsanız ekrana dokunmak için parmağınızı kullanın. Castle Fight With Friends, MarketJS tarafından oluşturulmuştur. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Taktik Squad, Super Bubble Shooter, Mayın Tarlası, Mine Süpürücü, Arkadaşlarla 8 Top Bilardo, Mahjong Piramitleri, Engeli Kaldır, Güç Badmintonu, Gerçek Aşk Hesaplayıcısı, Adam Asmaca, Kızma Birader Kahramanı, matematik-trivia-lite, Süper Kız Hikayesi ve Typing FighterPoki.Castle'da Arkadaşlarla Castle Fight'ı ücretsiz oynayabilirsiniz. Fight With Friends, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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