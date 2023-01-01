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Castle Blocks

Castle Blocks

poki.com

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Castle Blocks, birçok farklı ortaçağ ve fantezi ortamında hayallerinizdeki kaleyi yaratabileceğiniz boşta bir oyundur. Tek yapmanız gereken boş bir çerçeve oluşturmak ve hayallerinizi tuval üzerinde inşa etmeye başlamak. Birçok imparatorluğa ve hanedana ev sahipliği yapmaya değer muhteşem bir binanın resmini elde edene kadar blokları ızgaraya sürükleyip bırakın ve nesneleri yeniden konumlandırın. Çeşitli farklı kültür ve medeniyetlerden ilham alan yapı taşları ekleyebilir, böylece temalı projeler yapabilir, hatta kültürleri bir araya getirebilirsiniz! Uygulayabileceğiniz farklı arka plan manzaralarını keşfettiğinizden emin olun. Eserinizden memnun kaldığınızda kalenizi resim olarak kaydedebilirsiniz. Castle Block'u arkadaşlarınızla paylaşmayı ve oluşturduğunuz kaleleri birbirinize göstermeyi unutmayın. İnşa Et - Blokları ızgaraya sürükleyip bırakın ve nesneleri yeniden konumlandırın. Castle Blocks, MarketJS tarafından oluşturulmuştur. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Taktik Squad, Super Bubble Shooter, Mayın Tarlası, Mayın Tarlası, Arkadaşlarla 8 Top Bilardo , Mahjong Piramitleri, Engellemeyi Kaldır, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story ve Typing FighterPoki'de Castle Blocks'u ücretsiz oynayabilirsiniz. Castle Blocks bilgisayarınızda ve cep telefonunuzda oynanabilir telefonlar ve tabletler gibi cihazlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Castle Blocks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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