Stupid Zombies 2, zombi ordularına karşı mümkün olduğunca az kurşunla ateş ederek savaşmanıza olanak tanıyan bir bulmaca oyunudur. Mermileriniz zombilerin içinden geçecek ve yolda her birine çarpacak. Mermileriniz de geri sekiyor, bu nedenle atışlarınızda kalıpların dışında düşünmenizi ve yaratıcı olmanızı tavsiye ediyoruz. En yüksek zombi öldürme sayısını elde etmek için açılarınız üzerinde çalışın. Bir taşla iki kuş vurmaya hazır mısın… veya bir silahla iki zombi… veya buna benzer bir şey…?(Fare) İmlecinizle nişan alın ve ateş etmek için tıklayın(Mobil) Parmağınızı basılı tutarak nişan alın ve ateş etmek için bırakın Stupid Zombies 2 MarketJS tarafından oluşturulmuştur. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Taktik Takım, Super Bubble Shooter, Mayın Tarlası, Mayın Tarlası, 8 Top Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story ve Typing FighterStupid Zombies 2'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Stupid Zombies 2 şu adreste oynanabilir: Bilgisayarınız ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınız.

Web Sitesi: poki.com

