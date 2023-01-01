Archer Castle, kaleyi korumak için çeşitli türdeki birimleri ve büyüyü çağırdığınız 3 boyutlu bir kule savunma oyunudur. Güzel krallığınıza saldırmaya gelen kötü canavarlar var ve onu savunmak için stratejik becerilerinizi kullanmalısınız! Şövalyelerden ve okçulardan yardım çağırın, kalenizin seviyesini yükseltin, birimlerinize güç ve hız artışı sağlamak için büyüler kullanın ve hatta düşmanlarınızın üzerine yıkıcı bir meteor düşürün! Savaşlar size deneyim ve altın kazandıracak, ancak hazineniz de kendi başına bir miktar para üretecektir. Kalenizi geliştirmek ve tüm vatandaşlarınızı zarar görmekten korumak için kazancınızı dikkatli bir şekilde harcayın. Archer Kalesi'ni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bir birim, büyü veya yükseltme seçmek için parmağınızı veya sol fare düğmesini kullanın. Archer Kalesi, EasyCats tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Archer Castle'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Archer Castle, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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