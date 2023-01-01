Clicker Heroes

Her kötü yaratığı yenmek için tıklayın, tıklayın ve tıklayın! Bu tek tuşlu aksiyon oyunu son derece basit, bağımlılık yaratan savaşlar içeriyor. Ormanda tehlikeli tarantulalar, arılar, mantarlar ve diğer düşmanlarla karşılaşacaksınız. Savaşta size yardımcı olacak ek kahramanlara altın harcayın!

Web Sitesi: poki.com

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