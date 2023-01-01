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Papa Louie 2

Papa Louie 2

poki.com

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Hamburger malzemelerini ormanda ezin! İki restoran çalışanı Marty ve Rita'nın gerçek kahramanlar olmasına yardım edebilirsiniz. Yiyecek ordusunu yenmek için kötü turplarla ve sıçrayan devasa soğanlarla savaşın. Yolculuğunuz sırasında paraları, hamburgerleri ve özel ikramları toplayın!

Web Sitesi: poki.com

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