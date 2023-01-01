Dondurulmuş tatlılar insanlara saldırıyor! Papa Louie 3: Seaside Freezeria'nın büyük açılışında Sundaes Attack başladığında. Tuhaf bir aksilik nedeniyle, dondurmalı dondurmalar şeytan haline geldi ve herkesi öldürmek istiyor. Babamın en iyi restoran çalışanları bağlandı ve şimdi sen yardım etmelisin! Tıpkı Papa Louie 1 ve 2'de olduğu gibi profesyonel mutfak aletleriyle donatılmışsınız. Silahlarınızı sallayın ve donmuş düşmanları engellemek için dikkatlice zıplayın. Her seviyede hayatta kalmak için paraları ve sağlık bonuslarını toplayın!

Web Sitesi: poki.com

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