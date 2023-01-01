Papa's Cheeseria, hareketli bir sandviç dükkanını yönettiğiniz bir restoran yönetim oyunudur. Sadık müşterilerinizi memnun etmek için lezzetli sandviçler hazırlayıp sunmakla görevlendiriliyorsunuz. Gelen müşterileriniz size siparişlerini verecektir, bu yüzden güvenilir yapım istasyonunuza gidin ve siparişe başlayın: Müşterinin ekmek, sos ve bol miktarda peynir arasından tercihini seçin! Izgara peyniri ızgara istasyonunda mükemmel bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Müşterinin isteğine göre kızartma istasyonunu kullanarak yanında patates kızartması hazırlayabilirsiniz. Bundan sonra, her şey son rötuşları eklemekle ilgili ve artık hazırsınız! Sandviç dükkanınızın başarısını en üst düzeye çıkarmak için tüm başarıları tamamlamayı ve tüm VIP müşterilere hizmet etmeyi unutmayın! Papa's Cheeseria'yı arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun ve onlara şehirdeki en iyi sandviç dükkanını tasarlayıp yönetebileceğinizi gösterin! Papa's Cheeseria'daki tüm özel tariflerin kilidini açabilir misiniz? Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesiPapa's Cheeseria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Diğer Papa's Oyunlarını Poki'de oynayın: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack ve Papa's Taco Mia Papa's Cheeseria'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Papa's Cheeseria şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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