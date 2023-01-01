Papa's Hotdoggeria, bir beyzbol stadyumundaki sosisli sandviç dükkanını yönettiğiniz bir restoran yönetim oyunudur. Yemek alanının içinde yer alan, müşterilere yemek aralarında hizmet vereceksiniz. Müşterilerinize en sevdikleri yemekleri, siparişlerini tam olarak doğru şekilde vererek çeşitli istasyonlarda servis edin. En fazla bahşişi kazanabilmek için tüm müşterilere hata yapmadan hizmet vermeye çalışın. Daha sonra zorlukla kazandığınız parayı mağazayı, istasyonları ve dekorasyonu geliştirmek için harcayabilirsiniz! Alışmanız gereken pek çok malzeme ve üst malzeme var; bu nedenle, yoğun saate atlamadan önce tüm istasyonlara iyice göz attığınızdan emin olun. Ayrıca kilidini açacak çok sayıda malzeme var! Hotdoggeria'nızın başarısını en üst düzeye çıkarmak için tüm başarıları tamamladığınızdan ve tüm VIP müşterilere hizmet verdiğinizden emin olun! Papa's Hotdoggeria'yı arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun ve onlara şehirdeki en iyi sosisli sandviç mağazasını tasarlayıp yönetebileceğinizi gösterin! Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesiPapa's Hotdoggeria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra HTML5'te taklit edildi. UzaktaFL. Diğer Papa's Oyunlarını Poki'de oynayın: Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack ve Papa's Taco Mia Papa's Hotdoggeria'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Papa's Hotdoggeria şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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