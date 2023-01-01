Papa's Scooperia, Flipline Studios tarafından oluşturulan bir restoran yönetimi oyunudur. Papa's Scooperia'da aç müşterilere leziz dondurmalar servis edin. Papa's Restaurants serisinin 14. oyunu olan bu atari tarzı oyun, karakterinizin kişiselleştirilmesiyle başlar. Kocaman bir şehirde gezmek için tüm paranızı kaybettiniz ama Papa Louie, yeni dondurma dükkanında size bir iş teklif ederek imdadınıza yetişiyor. Dondurmalar için leziz kurabiyeler pişirin, her müşterinin sevdiği tatlarda dondurma alın ve bir yığın şekerleme veya çırpılmış krema porsiyonunun üzerine sos serpin. Müşterilerinizi mutlu edecek ipuçlarını toplamak için zamanınızı yönetin. Seçici müşterilere dikkat edin. Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesiPapa's Scooperia, Flipline Studios tarafından oluşturuldu. Ayrıca Poki'de diğer Papa's Games oyunlarını da oynayın: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Sushiria

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