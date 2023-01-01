Papa's Bakeria, bir fırını yönettiğiniz bir restoran yönetim oyunudur. Sadık müşterilerinizi memnun etmek için lezzetli turtalar hazırlayıp sunmakla görevlendiriliyorsunuz. Fırınınızın başarısını en üst düzeye çıkarmak için tüm başarıları tamamlamayı ve tüm VIP müşterilere hizmet etmeyi unutmayın! Papa's Bakeria'yı arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun ve onlara şehirdeki en iyi fırını tasarlayıp yönetebileceğinizi gösterin! Papa's Bakeria'daki tüm özel tariflerin kilidini açabilir misiniz? Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesiPapa's Bakeria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Diğer Papa's Oyunlarını Poki'de oynayın: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack ve Papa's Taco Mia Papa's Bakeria'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Papa's Cheeseria şimdilik yalnızca masaüstünde oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Papa's Bakeria ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.