Papa's Sushiria, Flipline Studios tarafından oluşturulan bir restoran yönetim oyunudur. Aç müşteriler için lezzetli suşi yemekleri hazırlayın! Papa's Sushiria'da yeni bir işe girdin. Eğitimden geçtikten sonra birçok farklı balık türünü hazırlamaya hazır olacaksınız. Maksimum ipucu kazanmak için her yiyecek ve içecek siparişini hızlı bir şekilde yerine getirin! Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Papa'nın Sushiria'sı Flipline Studios tarafından oluşturuldu. Ayrıca Poki'de diğer Papa's Games oyunlarını da oynayın: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Scooperia

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