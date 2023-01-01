WebCatalog
Papa's Burgeria

Papa's Burgeria

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Papa's Burgeria çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Papa's Burgeria, Flipline Studios tarafından oluşturulan bir yemek pişirme oyunudur. Spatulanızı alın ve hamburger çevirme macerasına hazır olun! Siparişleri alın, köfteleri ızgarada yapın, malzemeleri ekleyin ve hamburgerleri tüm çılgın müşterilerinize servis edin. Burger yapım sürecinin her adımını kontrol edin ve restoranın her alanı arasında denge kurun. Lobide bekleyen müşterilere dikkat edin, burger köftelerini ızgarada sürükleyip çevirerek doğru şekilde pişirin ve müşterilerinize servis etmeden önce sandviçlere sos ve sos ekleyin! Zorlukla kazandığınız ipuçlarını kullanarak restoran yükseltmeleri ve takacak şapkalar satın alın; ayrıca lobinizi Mobilya Mağazasından mobilya ve posterlerle süsleyebilirsiniz. Burgeria'nızı dünyadaki en ünlü fast food zincirine dönüştürebilir misiniz? Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Papa's Burgeria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Ayrıca Poki'de diğer Papa's Games oyunlarını da oynayın: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia ve Papa's Freezeria

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Papa's Burgeria ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Papa's Pizzeria

Papa's Pizzeria

poki.com

Papa's Taco Mia

Papa's Taco Mia

poki.com

Papa's Sushiria

Papa's Sushiria

poki.com

Papa's Freezeria

Papa's Freezeria

poki.com

Papa's Scooperia

Papa's Scooperia

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

Papa's Bakeria

Papa's Bakeria

poki.com

Papa's Hotdoggeria

Papa's Hotdoggeria

poki.com

Papa's Pancakeria

Papa's Pancakeria

poki.com

Papa’s Pancakeria

Papa’s Pancakeria

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası