Papa's Burgeria, Flipline Studios tarafından oluşturulan bir yemek pişirme oyunudur. Spatulanızı alın ve hamburger çevirme macerasına hazır olun! Siparişleri alın, köfteleri ızgarada yapın, malzemeleri ekleyin ve hamburgerleri tüm çılgın müşterilerinize servis edin. Burger yapım sürecinin her adımını kontrol edin ve restoranın her alanı arasında denge kurun. Lobide bekleyen müşterilere dikkat edin, burger köftelerini ızgarada sürükleyip çevirerek doğru şekilde pişirin ve müşterilerinize servis etmeden önce sandviçlere sos ve sos ekleyin! Zorlukla kazandığınız ipuçlarını kullanarak restoran yükseltmeleri ve takacak şapkalar satın alın; ayrıca lobinizi Mobilya Mağazasından mobilya ve posterlerle süsleyebilirsiniz. Burgeria'nızı dünyadaki en ünlü fast food zincirine dönüştürebilir misiniz? Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Papa's Burgeria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Ayrıca Poki'de diğer Papa's Games oyunlarını da oynayın: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia ve Papa's Freezeria

Web Sitesi: poki.com

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