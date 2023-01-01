Papa’s Pancakeria

Cooper ve Prudence ile bir gözleme restoranında çalışın! Aç müşterilerden sipariş alın ve ızgara istasyonunu ziyaret edin. Taze hamurla krep pişirin ve yapım istasyonundaki her siparişi kişiselleştirin. Krepleri bir araya toplayın, üzerine serpin ve müşterilerinize servis yapın!

Web Sitesi: poki.com

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