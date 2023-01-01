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Papa's Wingeria

Papa's Wingeria

poki.com

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Papa's Wingeria'da sıcak ve baharatlı kanatları pişirin! Chuck, Mandi veya kendi müşteri karakteriniz olarak oynayın. Müşterinin kanat siparişlerini alın ve kızartma istasyonuna gidin. Kanatlarını iyice pişirin ve lezzetli soslara batırın. Para karşılığında tam bir kanat yemeği düzenleyin!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Papa's Wingeria ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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