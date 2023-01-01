Papa's Wingeria'da sıcak ve baharatlı kanatları pişirin! Chuck, Mandi veya kendi müşteri karakteriniz olarak oynayın. Müşterinin kanat siparişlerini alın ve kızartma istasyonuna gidin. Kanatlarını iyice pişirin ve lezzetli soslara batırın. Para karşılığında tam bir kanat yemeği düzenleyin!

Web Sitesi: poki.com

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