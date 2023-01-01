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Papa's Donuteria

Papa's Donuteria

poki.com

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Powder Point'teki donut restoranında para kazanın! Tema parkında yeni bir hız treninin açılması gerekiyordu ama bozuldu. Artık babanın restoranında çalışmalısın. Tony, Scooter veya kendi benzersiz karakteriniz olarak lezzetli ikramlar pişirin!

Web Sitesi: poki.com

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