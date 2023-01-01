Papa's Cupcakeria

Para kazanmak için Papa's Bakery'de kek pişirin! Restoranda eğitim alarak başlayacaksınız. Sipariş almayı, hamuru karıştırmayı ve kek pişirmeyi öğrenin. Her siparişin son adımında yapım istasyonunu ziyaret edin. Borçlarınızı geri ödeyecek kadar para kazanın!

Web Sitesi: poki.com

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