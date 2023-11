Papa's Pizzeria, Flipline Studios tarafından oluşturulan bir yemek pişirme oyunudur. Hamurunuzu alın ve lezzetli bir pizzacı macerasına hazırlanın! Şehirdeki en iyi pizza salonu olma yolunda ilerliyorsunuz. Siparişleri alın, hamuru hazırlayın, malzemeleri ekleyin ve tüm çılgın müşterilerinize özenle dilimlenmiş pizzalar servis edin. Pizza yapma sürecinin her adımını kontrol edin ve restoranın her alanı arasında geçiş yapın. Her pizzaya çeşitli soslar eklemek için Topping İstasyonuna geçin. Pizzaları tam pişene kadar fırında pişirmek için Pişirme İstasyonuna gidin. Pizzayı mükemmel dilimler halinde kesmek için Kesme İstasyonuna atlayın. Her istasyon, pizza oluşturma sürecinde sürüklemeniz, kaydırmanız ve dokunmanız gereken uygulamalı bir deneyimdir. Zorlukla kazandığınız ipuçlarını kullanarak restoran yükseltmeleri ve takacak şapkalar satın alın; ayrıca lobinizi Mobilya Mağazasından mobilya ve posterlerle süsleyebilirsiniz. Pizzacınızı dünyanın en ünlü fast-food zincirine dönüştürebilir misiniz? Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Papa's Pizzeria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Ayrıca Poki'de diğer Papa's Games oyunlarını da oynayın: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia ve Papa's Freezeria

Web Sitesi: poki.com

