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Papa's Taco Mia

Papa's Taco Mia

poki.com

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Papa's Taco Mia, Flipline Studios tarafından oluşturulan bir yemek pişirme oyunudur. Herkesin gördüğü en büyük, en çılgın Taqueria'yı inşa edin! Bir taco yeme yarışmasını kazandıktan sonra, Papa'nın Taco Mia'sının anahtarları size veriliyor! Yine de iyi şanslar, çünkü tüm favori müşterileriniz geri döndü ve arkadaşlarını da getirdiler. Her türlü malzemenin kilidini açın ve mağazanızı stil ve hız açısından yükseltin. Bu seçici Closers'ı memnun etmeye çalışın ve yemek eleştirmeni Jojo'yu çılgın taco yapma becerilerinizle şaşırtın! Siparişleri alın, kabukları hazırlayın, malzemeleri ekleyin ve servis yapın! Zorlukla kazandığınız ipuçlarını kullanarak restoran yükseltmeleri ve takacak şapkalar satın alın; ayrıca lobinizi Mobilya Mağazasından mobilya ve posterlerle süsleyebilirsiniz. Taqueria'nızı dünyanın en ünlü fast-food zincirine dönüştürebilir misiniz? Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Papa'nın Taco Mia'sı Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Ayrıca Poki'de diğer Papa's Games oyunlarını da oynayın: Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria ve Papa's Freezeria

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Papa's Taco Mia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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