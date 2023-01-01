Ice Cream, Please!

Dondurma lütfen! BuyHTML5 tarafından oluşturulan bir restoran simülasyon oyunudur. Bu oyunda küçük bir dondurma dükkanının sahibisiniz. Müşteriniz için mükemmel siparişi oluşturmak için tatları, sosları, meyveleri ve kuruyemişleri birleştirin. Müşterinizin istediği dondurma türünü hazırlamak için malzemelere dokunun ve işiniz bittiğinde yeşil onay işaretine dokunun. Ne kadar hızlı olursanız o kadar çok puan kazanırsınız. Şehirdeki en ünlü dondurma dükkanının sahibi olmaya hazır olun! Nasıl oynanır: Seçmek ve kullanmak için külahlara, dondurma türlerine veya soslara dokunun. Yaratıcı hakkında: Dondurma, Lütfen! BuyHTML5 tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: 11-11, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing ve Winter Dodge.

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