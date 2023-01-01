Hypersnake, yılanınızı büyütmek için topları toplamanız ve mümkün olduğu kadar uzağa gitmek için en az dirençli yolu bulmanız gereken bir beceri oyunudur. Hypersnake'te ne kadar ileri gidebilirsiniz? Yaratıcı hakkında: Hypersnake, BuyHTML5 tarafından oluşturuldu. Bu onların Winter Dodge'dan sonraki ikinci maçı.

Web Sitesi: poki.com

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