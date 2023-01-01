Papa's Freezeria, sahibi geçici izindeyken bir tatlı dükkanını yönettiğiniz bir restoran yönetim oyunudur. Siparişlerini tam olarak doğru alarak müşterilerinize en sevdikleri tatlıları çeşitli istasyonlarda servis edin. En fazla bahşişi kazanabilmek için tüm müşterilere hata yapmadan hizmet vermeye çalışın. Daha sonra zorlukla kazandığınız parayı dondurucuyu, tatlı istasyonlarını ve mağazanın tüm dekorasyonunu iyileştirmek için harcayabilirsiniz! Alışmanız gereken pek çok malzeme ve üst malzeme var; bu nedenle, yoğun saate atlamadan önce tüm istasyonlara iyice göz attığınızdan emin olun. Dondurucunuzun başarısını en üst düzeye çıkarmak için tüm başarıları tamamladığınızdan ve tüm VIP müşterilere hizmet verdiğinizden emin olun! Papa's Freezeria'yı arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun ve onlara şehirdeki en iyi tatlı dükkanını tasarlayıp yönetebileceğinizi gösterin! Malzemeleri seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesiPapa's Freezeria, Flipline Studios tarafından oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Diğer Papa's Oyunlarını Poki'de oynayın: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria ve Papa's Taco Mia Papa's Freezeria'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Papa's Freezeria şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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