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Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

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Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa Louie'nin müşterilerini Rezil Soğan Halkasından kurtarmak için bir maceraya atıldığınız bir platform oyunudur. Müşterileriniz yapışkan pizza canavarlarına dönüştü ve onları kurtarmak için size ve mutfak ekipmanınıza ihtiyaçları var. Güvenilir kürekinizi ve biber bombalarınızı alın ve pizza canavarlarının bulunduğu 12 aşamadan birini geçin! Para karşılığında biber bombası stoklamak için Big Pauly'ye uğrayın. Pizza Paniğini hissediyor musunuz? Papa Louie: When Pizzas Attack, 2006 yılında Amerikalı oyun geliştirme ekibi Flipline Studios tarafından geliştirildi. Daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taşındı. Poki'deki diğer efsanevi oyunlarına göz atın: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria ve Papa's Taco Mia Dört ana dünya var ve her biri üç aşamadan oluşuyor. Oyunda toplam 12 aşama bulunuyor: Tahıl Tarlaları, Makarna Ormanı, Domates Sosu Şehri ve Maden Tarlası. Çavuş Crushida Pepper veya Çavuş, ana düşman ve aynı zamanda oyundaki tüm düşmanların efendisi. Papa Louie: When Pizzas Attack'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Papa Louie: When Pizzas Attack şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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