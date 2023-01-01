Kötü pizza malzemelerini durdurmak için biber bombaları kullanın! Tehlikeli kötü adamları yenerek Papa Louie'nin tutsakları kurtarmasına yardım edin. Yolunuza çıkan düşmanları bayıltmak için pizza tavasını sallayın. Biber bombaları atın ve kaldıraç olarak kullanmak için pizza kutularını toplayın!

Web Sitesi: poki.com

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