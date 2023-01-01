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Papa Louie

Papa Louie

poki.com

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Kötü pizza malzemelerini durdurmak için biber bombaları kullanın! Tehlikeli kötü adamları yenerek Papa Louie'nin tutsakları kurtarmasına yardım edin. Yolunuza çıkan düşmanları bayıltmak için pizza tavasını sallayın. Biber bombaları atın ve kaldıraç olarak kullanmak için pizza kutularını toplayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Papa Louie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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