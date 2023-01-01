Portellini'deki Papa's Pastaria'da aç müşterilere yemek servisi yapın! Amacınız özel bir düğüne katılmak için yeterli parayı biriktirmek. Müşteri siparişlerini alabilir, benzersiz makarna yemekleri hazırlayabilir ve her işlemi tamamlayabilirsiniz. Müşterilerinizi mutlu etmeye çalışın!

Web Sitesi: poki.com

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