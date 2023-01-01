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Cooking Fast

Cooking Fast

poki.com

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Cooking Fast, müşterilerinizi mutlu etmek için yemekleri zamanında hazırlamanız gereken bir yemek pişirme oyunudur! Hızlı Pişirme, Artan Medya tarafından yaratıldı. Şehirdeki en iyi sosisli sandviçleri ve burgerleri hazırlayarak Cooking Fast'de en iyi şef olun. Tüm yemekleri zamanında hazırladığınızdan emin olun, aksi takdirde müşterileriniz çekip gider. Ve içecekleri de unutma! Ekipmanınızı yükselterek veya yeni tava veya meyve suyu makineleri satın alarak biraz para kazanın ve mutfağınızı geliştirin. Büyümeye devam edin ve şehirdeki en iyi şef olmak için her seviyeyi tamamlamaya çalışın. Kontroller: Fare - yemek hazırlayın Yaratıcı hakkında: Cooking Fast, Boost Media tarafından oluşturuldu.

Web Sitesi: poki.com

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