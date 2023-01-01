Food Tycoon FRVR

Müşteriler gelmeyi bırakmayacak! İçecekleri servis etmeye, en iyi yemeğinizi pişirmeye ve yemek imparatorluğunuzu kurmaya başlayın!

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