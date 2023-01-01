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Food Tycoon FRVR

Food Tycoon FRVR

foodtycoon.frvr.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteriler gelmeyi bırakmayacak! İçecekleri servis etmeye, en iyi yemeğinizi pişirmeye ve yemek imparatorluğunuzu kurmaya başlayın!

Web Sitesi: foodtycoon.frvr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Food Tycoon FRVR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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