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Cookin' Truck

Cookin' Truck

poki.com

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Cookin' Truck, Spirkop tarafından oluşturulan bir yemek pişirme yönetimi oyunudur. Hiç kendi yemek kamyonunu işletmek istedin mi? O halde Cookin' Truck tam size göre bir oyun! Mümkün olduğu kadar çok müşteri ve satış çekmek için kamyonunuzu stoklayın ve tarifler ekleyin. Ama dikkat et! Yemeğinizi, paranızı ve zamanınızı akıllıca yönetmeniz gerekecek. İnsanların daha fazlası için geri gelmesini sağlayın ve işinizde kalın! Envanterinizi yanlış yönetirseniz yemek pişirme günleriniz sona erebilir! Kontroller: Fare - Oynamak için tıklayın Yaratıcı hakkında: Cookin' Truck, Fransa merkezli Spirkop tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

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