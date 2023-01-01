Circuroid, Big Frost Games tarafından oluşturulan bağımlılık yaratan bir beceri oyunudur. Amacınız basit: mümkün olduğu kadar çok asteroit yok edin! Ama dikkat edin! Hedeflerinize nişan almak için daireyi geçmeniz gerekecek. Bir asteroitin yörüngenizden çıkmasına izin verin ve oyun biter! Yükseltmelerin kilidini açmak için seviyeden seviyeye ilerleyin. Poki'de Circuroid oynayın ve uzayın ustası konumunuza sahip çıkın! Kontroller: Fare - Taşımak için tıklayın ve sürükleyin Yaratıcı hakkında: Circuroid, Malezya'dan Big Frost Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Smashy Duo'nun da yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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