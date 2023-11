The Secret of Tetrapylae, ortaçağ şehri Tetrapylae'de gizemli bir maceraya atılacağınız klasik bir işaretle ve tıkla oyunudur. Tetrapylae'nin Sırrını keşfetmek için çevrenize dikkat edin ve oyunun hikayesini takip edin. Ama dikkat et! Bazı şeyler göründüğü gibi değildir ve yolculuğunuza devam etmek için birkaç adım geriye gitmeniz gerekebilir. Kontroller: Fare tıklaması Yaratıcı hakkında: Tetrapylae'nin Sırrı Ludivorus tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Secret of Tetrapylae ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.