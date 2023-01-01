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The Secret of Tetrapylae

The Secret of Tetrapylae

poki.com

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The Secret of Tetrapylae, ortaçağ şehri Tetrapylae'de gizemli bir maceraya atılacağınız klasik bir işaretle ve tıkla oyunudur. Tetrapylae'nin Sırrını keşfetmek için çevrenize dikkat edin ve oyunun hikayesini takip edin. Ama dikkat et! Bazı şeyler göründüğü gibi değildir ve yolculuğunuza devam etmek için birkaç adım geriye gitmeniz gerekebilir. Kontroller: Fare tıklaması Yaratıcı hakkında: Tetrapylae'nin Sırrı Ludivorus tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

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