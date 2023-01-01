Kate's Cooking Party, sunucu olarak çalıştığınız bir restoran yönetim oyunudur ve göreviniz, müşterileri mutlu ederken restorandan para kazanmaktır. Tek yapmanız gereken dışarıdaki sırada bekleyen bir grup müşteriyi sürükleyip bir masaya bırakmak. Ne yiyeceklerine karar verir vermez sizi arayıp siparişlerini verecekler. Onlarla etkileşime geçip siparişlerini almanız, ardından bu siparişi şeflere haber verecek olan restoran müdürüne vermeniz gerekiyor. İsteklerinin her birini toplayın ve zamanında onlara iletin, aksi takdirde sinirlenecekler ve bahşişleri gözden kaçıracaklar. Mutlu müşterilere hizmet vermeye devam ettikçe yeni yemeklerin, yeni istasyonların, yeni iş arkadaşlarının ve daha fazlasının kilidini açacaksınız. Kate'in Yemek Partisini arkadaşlarınızla paylaşın ve garsonluk masalarında kimin daha fazla para kazanabileceğini öğrenin! Siparişlerini almak ve restoran müdürüne vermek için müşterilerle etkileşime geçin. Yiyecekleri toplayın ve zamanında masaya teslim edin. Kate'in Yemek Partisi, ANV Games tarafından oluşturuldu. Poki'de başka gündelik bulmaca oyunları da var: Z-Raid, Ocean ve Laborer 2. Kate's Cooking Party'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Kate's Cooking Party, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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