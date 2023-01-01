Funny Cooking Camp, bir fare kampında yemek hazırladığınız bir simülasyon oyunudur. Fare dostlarımızın kilden bir fırın yapmasına, ızgarayı hazırlamasına ve yapacakları leziz yemekler için malzemeleri toplamasına yardım edin. İhtiyacınız olan tüm malzemelere sahip olduğunuzda lezzetli pizzalar hazırlamaya başlayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda taze malzeme var! En eğlenceli iki aktiviteyi birleştirmeye hazır mısınız: yemek pişirme ve kamp yapma? Komik Yemek Kampı'nı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ne tür yemekler sunduklarını görmeyi unutmayın! Almak için bir nesneye tıklayın veya üzerine dokunun onu kullanın. Komik Yemek Kampı, merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Güney Surabaya, Endonezya. Poki'de başka birçok sevimli oyun var: Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Yummy Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Evcil Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedicik Giydirme, Komik Burun Cerrahisi ve Hipster vs. Rockers Funny Cooking Camp oyununu Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Funny Cooking Camp oyununu bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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