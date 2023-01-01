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Funny Kitty Care

Funny Kitty Care

poki.com

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Funny Kitty Care, yavru kedi arkadaşlarınızı tımar ettiğiniz ve onlara hak ettikleri özel muameleyi sağladığınız bir simülasyon oyunudur. Bu sevimli makyaj oyununda çöp kutusunda başıboş bir kedi yavrusu buluyorsunuz. Kirli kedinin kürkünü ılık bir banyo yapmadan önce temizleyin. Kürkünü fırçalayın ve ardından kurutun. Kedi yeni temizlendikten sonra onu her türlü şık kıyafet ve aksesuarla giydirebilirsiniz. Kediciklere yardım etmeye devam edin ve yol boyunca birçok sevimli arkadaş edinin! Bir öğeyi almak için tıklayın veya üzerine dokunun ve onu kullanmak istediğiniz alanın üzerine sürükleyin. Funny Kitty Care, Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Merkezi Güney Surabaya, Endonezya'da bulunan bağımsız geliştirici stüdyosu. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Tictoc KPOP Modası, Komik Köpek Acil Durumu, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Nefis Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers gibi oyunları Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Funny Kitty Care, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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