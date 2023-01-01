TicToc KPop Fashion, arkadaşlarınızdan birinin ünlü bir sosyal medya platformunda yıldız olmasına yardım ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Doğru makyaj ve kıyafetleri seçerek unutulmaz paylaşımlar hazırlamasına yardımcı olun. Oyun size kısaca ne tür makyaj ve aksesuarları seçmeniz gerektiğini gösterecek ancak kısa sürede kaybolacaktır. Ya bunları iyice ezberleyin ya da ipucu butonuna tıklayarak tekrar görünmelerini sağlayın. Beğeni ve paylaşım toplayacak kadar şık görünmesi için doğru kıyafetleri ve aksesuarları seçin! Fotoğrafı yayınladıktan sonra çok sayıda beğeni alarak yeni ürünler satın alabilirsiniz. Tanınmış bir stilist olmak için gerekenlere sahip misiniz? Herkese bu konuda yeteneğinizin olduğunu gösterin! Giymek için bir kıyafete veya aksesuara tıklayın veya üzerine dokunun. Oyunun başında size gösterilen eşyaları seçmelisiniz. Hangilerinin doğru olduğunu hatırlamıyorsanız ipucu almaktan çekinmeyin. TicToc KPop Fashion, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Komik Köpek Acil Durumu, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Havaalanı Seyahati, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Yummy Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedi Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers TicToc KPop Fashion'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. TicToc KPop Fashion bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tictoc KPOP Fashion ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.