Summer Fashion Makeover, arkadaşlarınızdan birinin plajda eğlenceli bir güne hazırlanmasına yardım ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Yüz peelingleri ve güzellik ürünleri kullanarak biraz temizlik yapmasına yardımcı olarak hazırlanmasına yardımcı olun, ardından geniş bir göz kalemi, göz farı, fondöten, ruj ve daha fazlasını içeren koleksiyon arasından seçim yapın! Arkadaşınızın özel plaj gününde şık görünmesini sağlayın. Arkadaşınız hazır olduğunda, dünyaya ne kadar harika bir stilist olduğunuzu gösterin! Giymek için bir kıyafete veya aksesuara tıklayın veya üzerine dokunun. Oyunun başında size gösterilen eşyaları seçmelisiniz. Hangilerinin doğru olduğunu hatırlamıyorsanız ipucu almaktan çekinmeyin. Summer Fashion Makeover, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: TicToc Yaz Modası, Tictoc KPOP Modası, Komik Köpek Acil Durumu, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Nefis Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedi Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers'ı Poki'de ücretsiz olarak Yaz Modası Makyajı oynayabilirsiniz. Yaz Modası Makyajı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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