Funny Heroes Emergency

Funny Heroes Acil Durum, acil serviste doktor olarak çalıştığınız ve görevinizin süper kahramanların tekrar forma girmesine yardımcı olmak olduğu bir simülasyon oyunudur. Süper güçlü savunmacılardan oluşan bir ekip, kötü adamlarla karşılaştıklarında yaralandı. Yaralarıyla ilgilenip onları düzeltebilir misin? Daha derin bir tedaviye dalmadan önce süper kahramanların kir ve kalıntılarını temizleyin. Yaralarını dezenfekte edin, üzerlerine merhem sürün, saçlarındaki çubukları çıkarın ve hatta birkaç dişini onarın! Son olarak, masumları şık bir şekilde savunabilmeleri için yeni bir üniforma seçmelerine yardımcı olun. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve süper kahramanlarımız için ne tür kostümler hazırladıklarını görün. Al / İlacı Kullan - Dokun veya Sol fare tıklaması Komik Kahramanlar Acil Durum, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Komik Kedi Bakımı, Tictoc KPOP Modası, Komik Köpek Acil Durumu, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Nefis Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedi Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers Poki'de Funny Heroes Acil Durum oyununu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Komik Kahramanlar Acil Durum bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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