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Funny Puppy Emergency

Funny Puppy Emergency

poki.com

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Funny Puppy Acil Durum, zor durumdaki küçük köpekleri kurtardığınız ve onlarla ilgilendiğiniz bir simülasyon oyunudur. Kıymıkların çıkarılması, kuyrukların düzleştirilmesi, yumruların iyileştirilmesi, ilaç uygulanması ve daha fazlası gibi ihtiyaçlarını karşılayarak yaralanan çeşitli yavru köpeklere koşun ve yardım edin. İşlem sırasında yavrularınız acı çekiyorsa, durup onları okşayarak iyi olacaklarını bildirmeyi unutmayın! Bu üzgün köpekleri kuyruk sallayan mutlu köpeklere dönüştürmeye hazır mısınız? Bir ilaca veya tıbbi ekipmana tıklayın veya dokunun onu kullanın. Oyun ok şekillerini gösterdiğinde, tekrarlamak için imleciniz veya parmağınızla aynı şekli takip edin. Funny Puppy Acil Durum, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Havaalanı Seyahati, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Yummy Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedicik Giydirme, Komik Burun Cerrahisi ve Hipster vs Rockers'ı Poki'de ücretsiz olarak Funny Puppy Acil Durum oynayabilirsiniz.Funny Puppy Acil Durum bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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